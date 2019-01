FETÖ elebaşını korku sardı!

PhIlly gazetesi muhabiri Vinny Vella Pensilvanya'daki FETO'nun son durumunu gösteren bir haber yaptı. Vella'yı malikânede gezdiren FETO'nun ABD'deki sağkolu Alp Aslandoğan verdiği bilgilerle elebaşının korkudan aldığı önlemleri deşifre etti. Aslandoğan röportaja, son birkaç yıl içinde malikâneye bitişik 3 ek arsa daha alarak inlerinin toplam alanını 38 hektara çıkardıklarını söyleyerek başlıyor. Aslandoğan malikânenin ek binalarını himmet parasıyla yaptırdıklarını da itiraf ediyor. Haberi yapan muhabirin gözlemlerine göre yakalanma korkusu yaşayan FETO, yanında sürekli 20 adamla birlikte geziyor. Binanın içinde odadan odaya geçişte bile x-ray (metal dedektör) bulunuyor.

GÜVENLİĞİ ARTIRDI

FETO'nun yakınına gelecek kişi kim olursa olsun bu detektörden geçiyor.Haberde korkudan FETO'nun malikânenin her yerine kameralar yerleştirdiği görülüyor. Mescit ve görevlilerin odaları başta olmak üzere her yer kameralarla gözetleniyor. Bu durumu Aslandoğan, "Son dönemde güvenlik önlemlerini artırdık" diye yanıtlıyor. FETO'nun her yere yerleştirdiği kameraları da odasındaki monitörden izlediği görülüyor.

KUR'AN-I KERİM'İN YANINDA...

Bu odada elebaşının, Türkiye'deki ev köyü de dahil olmak üzere hayatındaki önemli yerlerden bir dizi toprak örneği bulunuyor. Kur'an-ı Kerim'in yanında monitörden FETO'nun malikâneyi nasıl gözlediği görülüyor.

FETO'ye tepkili olan kasabalılar, sinema salonunda sürekli FETÖ filmi verildiğini söyledi.

HALK TEPKİLİ: SİNEMALARDA FİLM BİLE İZLEYEMİYORUZ

Akşam'ın haberine göre PhIlly gazetesi haberinde kasaba sakinlerinin görüşlerine de yer veriyor. Gazeteye konuşan kasabanın büyük bölümü FETÖ ve elebaşına tepkili. FETO'nun sınır dışı edilip Türkiye'ye iade edilmesini isteyen kasaba sakinleri "FETO geldiğinden bu yana huzurumuz bozuldu. Geceleri bazen silah sesleri duyuyoruz. Bazen helikopterler inip kalkıyor. Bu malikânede gizemli şeyler oluyor. FETÖ'cüler sürekli arazi satın alıyor. Yakında kasabada onlardan başka kimse kalmayacak. Sinemada bile sürekli onların filmleri oynuyor. Sinema izleyemez olduk" diyerek öfkelerini dile getiriyor.