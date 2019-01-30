BM Özel Raportörü'nden İsrail'e karşı küresel eylem çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail'in yeni yerleşim adımlarının uluslararası toplum tarafından cevapsız bırakılması durumunda ilhaka giden yolda son dönemece girileceği uyarısında bulundu.

Özel Raportör Lynk, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerindeki hareketliliğe karşı "küresel eyleme" ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Doğu Kudüs de dahil işgal altındaki Batı Şeria'da yoğunlaşan "yerleşim faaliyetlerinin iki devletli bir çözümün açık bir şekilde reddedilmesi anlamına geldiğinin" altını çizen Lynk, "Uluslararası toplum, İsrail'in yakın zamandaki yerleşim birimleri faaliyetlerine yanıt olarak bir eylemde bulunmalı. İsrail'in yeni yerleşim adımları uluslararası toplum tarafından cevapsız bırakılırsa, ilhaka giden yolda son dönemece gireceğiz." ifadelerini kullandı.

SAVAŞ SUÇU

Lynk, uluslararası toplumun, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerinin 1949 tarihli Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin somut bir ihlali olduğunu defalarca dile getirdiğini anımsatarak, yasa dışı yerleşim birimlerinin, aynı zamanda 1998 tarihli Roma Statüsü uyarınca muhtemel bir savaş suçu ve bir dizi kalıcı insan hakları ihlalinin de kaynağı olduğunu vurguladı.

Batı Şeria'da 26 Ocak'ta bir grup Yahudi yerleşimcinin El-Muğir beldesine baskın düzenlediğini, köy sakinlerine İsrail askerleri veya grup tarafından gerçek mermilerle ateş açıldığını hatırlatan Lynk, bu olayın sadece yaşam hakkı da dahil bir dizi insan hakkının ihlali olmadığını, aynı zamanda Filistinlerinin güvenliği ve hareket özgürlüğünün de ihlali anlamına geldiğini belirtti.

Özel Raportör Lynk, İsrail'in bölgeyi ilhaka giden faaliyetlerine karşı uluslararası toplumun sözlü tepkisinin artık yeterli olamayacağını, İsrail'in adımlarının durdurulması ve tersine çevrilmesi gerektiğinin altını çizdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde dün düzenlenen basın toplantısında, "Geçen cumartesi Batı Şeria'daki El-Muğir köyündeki Filistinlilere karşı yapılan uzun süreli ve şiddetli saldırıdan derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Colville, saldırıda 38 yaşındaki 4 çocuk babası Hamdi Taleb Na'asan'ın vurularak şehit edildiğini, 20 köy sakinin de yaralandığını kaydetmişti.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.