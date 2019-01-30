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, Bolton ile ’yi görüştü

ANKARA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019
İbrahim Kalın, Bolton ile Suriye’yi görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John R. Bolton ile telefonda görüştü. Görüşmede Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen hafta gerçekleştirilen telefon görüşmesinde mutabık kalınan konuların detayları ele alındı. Suriye'den çekilme sürecindeki koordinasyonun devam ettiği, güvenli bölgenin ihdası konusunda yakın işbirliği halinde olunacağı ve Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesinin önemi konularında mutabık kalındı. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye gerçekleştirmesi beklenen devlet ziyaretinin planlanması da gündeme geldi.
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İbrahim Kalın, Bolton ile Suriye’yi görüştü
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