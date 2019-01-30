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Maduro: Muhalefet ile görüşmeye hazırım

Devlet Başkanı Maduro, muhalefetle görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Maduro, Rus lider Putin’in her zaman Venezuela’ya destek verdiğini kaydederken, “Rusya'nın yardımını her anlamda destekliyor ve minnettarlıkla kabul ediyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 30.1.2019 12:01
Maduro: Muhalefet ile görüşmeye hazırım

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro uluslararası arabulucuların katılımıyla muhalefet ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

MASAYA OTURMAYA HAZIRIM

Rusya devlet ajansı RIA'ya açıklamalarda bulunan Maduro, "Venezuela'nın yararına, barış ve geleceği uğruna konuşmak için muhalefet ile müzakere masasına oturmaya hazırım"ifadelerini kullandı.

Venezuela'nın Moskova ve Pekin'e karşı mali yükümlülüklerini yerine getireceğini belirten Maduro, Venezuela ordusunun ülkenin yasal makamlarına olan bağlılığını kanıtladığını söyledi.

"YAPILAN YARDIMLAR İÇİN RUSYA'YA MİNNETTARIZ"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rus basınına verdiği mülakatta ülkesine yapılan yardımlar için her zaman Rusya'ya minnettar olduğunu söyledi. Maduro, Rus lider Putin'in her zaman Venezuela'ya destek verdiğini kaydederken, "Rusya'nın yardımını her anlamda destekliyor ve minnettarlıkla kabul ediyoruz. Putin'den benimle irtibatta kalmasını, bize BM'deki diplomatik ve politik düzeyde tüm destekleri vermesini ve Venezuela'nın gerçeğini uluslararası olarak savunmalarını istedim" ifadelerini kullandı. Maduro, ülkede güven ve barış içerisinde yaşanabilmesi için muhalifler ile görüşmeye hazır olduğunu aktardı.

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Maduro: Muhalefet ile görüşmeye hazırım
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