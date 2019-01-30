NASA’nın Ay kayası Dünya’ya ait çıktı

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NASA'nın 1971'de Ay'dan getirdiği kaya parçasının Dünya'ya ait olabileceği belirtildi. Kimyasal birleşiminin daha çok Dünya'ya ait olduğu belirtilen kaya parçasında Ay'da bulunmayan kuartz izlerine rastlandı. NASA'nın Apollo 14 misyonu kapsamında ABD'li astronotların getirdiği iddia edilen Ay taşı, böylece bir kez daha tartışma konusu oldu. NASA'nın kaya parçasını ödünç verdiği Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'ndeki uluslararası araştırmacıların analizi sonucunda yazılan makalede 1,8 gram ağırlığındaki taşın daha çok granit birleşenlerine sahip olduğu bildirildi. Araştırmacılar, bir astroidin milyarlarca yıl önce Dünya'ya çarpmasının ardından bu kayanın Ay'ın yüzeyine ulaşmış olabileceği ihtimalini de değerlendirdi.