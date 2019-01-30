UNICEF: 41 milyon çocuk yardıma muhtaç

UNICEF, Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere bu yıl 59 ülkeden 41 milyon çocuğa 3,9 milyar dolar yardım çağrısı yaptı.

UNICEF'in 2019 Çocuklara İnsani Yardım Raporu'nda, Suriye, Yemen, Irak ve Bangladeş'in yanı sıra bazı Afrika ülkelerindeki milyonlarca çocuğun durumuna dikkat çekildi.

UNICEF, 59 ülkede çatışma ve doğal afetler gibi yaşanmakta olan insani krizler nedeniyle risk altındaki 41 milyon çocuğa ulaşabilmek için 3,9 milyar dolarlık yardım çağrısı yaptı.

UNICEF Acil Durum Programı Direktörü Manuel Fontaine, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, bu yıl için en büyük yardım çağrısının yine Suriyeli çocuklar için olduğunu söyledi.

Fontaine, talep edilen yardımın 904 milyon dolarının Suriye içindeki ve komşu ülkeler Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Irak'taki Suriyeli çocukların ihtiyacı için harcanacağı belirtildi.

Komşu ülkelerden Suriye'ye geri dönüşlere de değinen Fontaine, sadece "gönüllü" ve "güvenli" dönüşü desteklediklerini ifade etti.

UNICEF talep edilen yardım miktarının 542 milyon dolarını dünyanın en büyük açlık krizinin yaşandığı Yemen, 326 milyon dolarını Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 150 milyon dolarını Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve 73 milyon dolarını da Irak'taki çocuklara yönelik kullanmayı hedefliyor.