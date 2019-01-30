Venezuela’nın petrol devine ABD’den yaptırım

BUGÜN NELER OLDU

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD yönetimi, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'yı ambargo listesine koydu.Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptırım kararını açıkladı. Bolton, "geçici devlet başkanı" olarak Juan Guaido'yu tanıdıklarını söyledi. Bolton, ordu içerisinde birçok komutanın da artık Guaido'dan yana olduğunu öne sürerek Venezuela ordusunun "ülkede barışçıl bir geçiş süreci için" Guaido'ya destek vermesi gerektiğini savundu. Bolton, "Venezuela konusunda tüm seçenekler masada" diyerek gözdağı vermeye çalıştı. Bolton, dünya ülkelerine Maduro'yu tanımama çağrısı yaptı. ABD Hazine Bakanı Mnuchin ise Venezuela'nın ABD'deki 7 milyar dolarlık finansal varlığını da dondurduklarını açıkladı ve bu varlıkların muhalif lider Guaido'nun kontrolüne geçeceğini belirtti.Hazine Bakanı ayrıca, ABD'nin Maduro yönetimine yönelik petrol borcu ödemelerini artık gerçekleştirmeyeceğini ve bu konudaki muhataplarının da Guaido olduğunu ifade etti.Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido da dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Venezuela'nın petrol şirketleri PDVSA ve Citgo'nun hesaplarının kontrolünü aldığını öne sürdü. Guaido "Yağmanın devam etmesini engellemek, Venezuelalıların sorunlarının çözümünü kolaylaştırmak için kontrolü ele aldım" dedi. Guaido CNN'e verdiği röportajda da ülkesinin barışçıl yollardan seçime gitmesini istediğini söyleyerek "Ancak tüm seçenekler masada. ABD'nin diplomatik ve ekonomik baskısı olabilir" dedi.Beyaz SarayUlusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın basın toplantısı sırasında elinde tuttuğu defterde yazan "5 bin asker Kolombiya'ya" yazılı not dikkat çekti. Sosyal medya ve bölge basınında ABD askeri müdahale mesajı mi veriyor?" sorusu sorulmaya başlandı. Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, tartışmalar üzerine başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da kameralar karşısına geçerek, Bolton'ın elinde tuttuğu ve Kolombiya'yı işaret eden notun gerekçesi ve kapsamının bilinmediğini söyledi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "John Bolton dikkatsizlik yapıp notlarını açık bırakmış. Defterde '5 bin asker Kolombiya'ya' yazılı. Venezuela'daki zorlu durum bahane gösterilerek özellikle de ABD ve bazı başka ülkelerden gelen ve müdahale için komşu ülkelerin kullanılması yönündeki açık çağrılar göz önünde bulundurulunca bu not düşündürücü" dedi.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin, ülkenin petrol şirketleri PDVSA ve ABD'deki iştiraki Citgo'ya yaptırım kararı almasına ilişkin, "Citgo'yu Venezuelalılardan çalmak istiyorlar. Böylelikle anlıyoruz ki ABD'nin amacı zenginliklerimize el koymak. Venezuela'nın çıkarlarını korumak için ABD'ye gereken yasal cevabı vereceğiz" dedi. ABD ile tüm diplomatik ilişkileri geçen hafta kesen Maduro, bu ülkeden ayrılan Venezuelalı diplomatları başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'de ağırladı. Maduro, "Şimdi vakit cesaret, darbeye 'Hayır' deme, diyalog masasına oturma vaktidir" diye konuştu.Bu arada Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya yurt dışı yasağı getirilmesi, mal varlıklarının ve banka hesaplarının dondurulması için Yüksek Adalet Mahkemesi'ne başvurdu.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "ABD ve yakın müttefiklerinin Venezuela ile ilgili akla gelebilecek tüm uluslararası hukuk normlarını açıkça ihlal ederek yaptıklarından rahatsız oluyoruz" açıklamasını yaptı. Lavrov, "Elbette, ABD ve yakın müttefiklerinin Venezuela ile ilgili akla gelebilecek tüm uluslararası hukuk normlarını açıkça ihlal ederek yaptıklarından rahatsız oluyoruz. Bu açık bir şekilde meşru yönetimi devirme politikasıdır" dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı ise "Tek taraflı yaptırımlara karşı çıkıyoruz. Tarihi tecrübeler kanıtlamıştır ki dış müdahale gerçek sorunun çözümüne yardımcı olmuyor" açıklamasını yaptı. DIŞ HABERLER