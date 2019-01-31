ABD’de Türkiye, Rusya, Çin paniği

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ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Dan Coats ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Senato İstihbarat Komitesi'nde yapılan "ABD'ye Yönelik Küresel Tehditler" konulu oturuma katıldı. Oturumda özellikle Rusya ve Çin'den ABD'ye yönelik tehditlerin konuşulduğu öğrenildi. İstihbarat yetkililerinin, Senatörler'in sorularını yanıtladığı oturumda Türkiye de Rusya ile ilişkiler ve Suriye bağlamında gündeme geldi.Oturumda Türkiye-ABD ilişkilerine değinen Coats, ABD'nin, Türkiye'deki "siyasi ve ulusal kimlik dönüşümü sebebiyle" gelecek yıllarda Ankara ile ilişkilerini yönetmekte zorlanacağını ileri sürdü. Coats, Türkiye'nin, PKK ve ilişkili grupları kendi egemenliğine temel tehdit olarak görmeye devam edeceğini belirtti, Türk-Amerikan ilişkilerinin önemini koruyacağına vurgu yaptı. Coats, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde Türkiye ile ilişkiler önemli olmaya devam edecek ancak bu ilişkiler Ankara açısından çok da belirleyici olmayacak" ifadelerini kullandı.Amerika'nın Sesi'ndeki habere göre Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, Pekin'den ABD'ye yönelik tehditler konusunda "Pekin'in teknolojisini kullanarak ABD ve müttefiklerini izleme olasılığından endişeliyiz" diye konuştu. Çin ve Rusya'nın hiç olmadığı kadar ABD'ye karşı birleşmiş olduğunu vurgulayan Coats, Çin'in en çok ABD yönetimine ve şirketlerine karşı siber casusluk faaliyetlerinde aktif olduğunu söyledi. ABD'li istihbaratçılar Çin ve Rusya'nın 2020 başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışacaklarını da kaydetti.Amerikan istihbarat kuruluşlarının Dünya Genelinde Tehdit Değerlendirmesi raporunun terör örgütü DEAŞ, Kuzey Kore ve İran konularında ABD Başkanı Donald Trump ile çeliştiği görüldü. Trump yönetiminin umutlarına karşın, Kuzey Kore'nin büyük ihtimalle nükleer silahlarından tamamen vazgeçmeyeceği belirtildi. İran'ın nükleer anlaşmaya uyduğu vurgulanan raporda Suriye ve Irak'ta halen binlerce DEAŞ militanı olduğu ileri sürüldü.