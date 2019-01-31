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soymak için açılan tünel şans eseri ortaya çıktı

ABD'nin Florida eyaletinde, obruk zannedilerek yetkililere haber verilen çukurun, yakınlardaki şubesi yönünde ilerleyen bir tünelin girişi olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 31.1.2019 13:02
Banka soymak için açılan tünel şans eseri ortaya çıktı

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri, tünelin yaklaşık 50 metre uzunluğunda ve 90 santimetre genişliğinde olduğunu duyurdu.

Tünelin ucunda bir jeneratör ve çıkan toprağın taşınması için kullanılan küçük bir vagonla, bir vincin de bulunduğu açıklandı.

FBI yetkilileri, Amerikan medyasına yaptıkları açıklamada tünel soruşturmasının "soygun girişimi" olarak değerlendirildiğini söyledi.

FBI yetkilisi Michael D. Leverock, "Böyle bir şeyi sadece filmlerde gördüm. Ama çukur çok küçüktü. Olayı bir banka soygunu girişimi olarak değerlendiriyoruz. ATM'ye ulaşmaya çalışıyorlardı. Başka bir amaçları olduğunu sanmıyorum" dedi.

Yetkililer, Pembroke Pines bölgesindeki bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan Chase Bank şubesine çıkan tünelin henüz tamamlanmadığını ve olayla ilgili olarak kimsenin gözaltına olmadığını da söyledi.

FBI, olası tanıklara, yetkililerle temasa geçilmesi çağrısı da yaptı.

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Banka soymak için açılan tünel şans eseri ortaya çıktı
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