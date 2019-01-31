Kanada Küba'daki diplomatlarını 'gizemli' hastalık sebebiyle geri çekti

anada, Küba'daki bir diplomatlarına daha gizemli bir beyin hastalığı teşhisi koyulmasının ardından büyükelçiliğindeki bazı diplomatları geri çektiğini duyurdu.

BBC'nin haberine göre, baş dönmesi, yorgunluk, baş ağrısı, duyma ve görme kaybı, denge kaybı, mide bulantısı ve konsantrasyon eksikliği gibi birtakım kaynağı tespit edilemeyen semptomlardan şikayet eden Kanadalıların sayısı 14'e çıktı.

DAHA ÖNCE AYNI ŞİKAYETLER 25 ABD'Lİ DİPLOMATTA DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, büyükelçilikteki güvenlik önlemlerinin artırıldığını, personel sayısının ise yarıdan fazla olacak şekilde azaltıldığı duyuruldu.

Kanada devlet televizyonu CBC, büyükelçilikte sadece sekiz diplomatın kalacağını belirtti.

Kanadalı ve ABD'li yetkililer, ilk başta bir çeşit sesle çalışan bir silah aracılığıyla bir saldırının gerçekleştirildiğini düşünüyordu; bu da Kuzey Amerika ülkeleri ile Küba arasındaki diplomatik gerginliğin yükselmesine neden olmuştu.

Ancak daha sonra Kanada böyle bir saldırının çok da olası olmadığı sonucuna vardı.

21 ABD'li diplomatı tedavi eden Pennsylvania Üniversitesi'ndeki doktorlar ve yetkililer, en son yayımladıkları bir tıbbi makalede yeni bir beyin hastalığının söz konusu olabileceğini aktardı.