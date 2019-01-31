Türkiye-ABD ilişkileri NATO ittifakı için çok önemli'

Babasının ordudayken Kore Savaşı sırasında Türk askerleri ile görev yaptığını ve kendisinde Türklerle ilgili önemli bir izlenim bıraktığını belirten eski NATO komutanı, ABD ordusunda görevli olduğu yıllarda Türk askerleriyle çalıştığını ve Türk ordusunun özellikle hava, deniz ve özel kuvvetlerini oldukça başarılı bulduğunu söyledi.

Türk-Amerikan ilişkilerine de değinen Stavridis, Washington'daki bazı düşünce kuruluşlarının Türkiye'ye ilişkin "ne dost ne düşman" şeklindeki tanımlamalarını eleştirdi.

"TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA BAZI 'TAKTİKSEL RAHATSIZLIKLAR' VAR"

Stavridis, "İki ülke arasındaki ilişki stratejik olarak yolunda. Zaman içinde menfaatlerimizin ayrışmaktan ziyade aynı çizgiye geleceğine inanıyorum." görüşünü paylaştı.

Büyük ulusların daimi ittifaklarından ziyade daimi menfaatleri olduğuna dikkati çeken emekli oramiral, Türkiye ile ABD arasında bazı "taktiksel rahatsızlıklar" bulunduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki anlaşmazlıkların bir an önce çözülmesi gerektiğine dikkati çeken Stavridis, "Operasyonel sınamaları çözmemiz gerektiği gibi bunları da (taktiksel sorunlar) çözmemiz gerekir çünkü bu ilişki ABD için de NATO ittifakı için de çok önemlidir." dedi.

"SURİYE'NİN TEK PARÇA KALMASININ OLASI GÖRÜLMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Suriye'yi 90'lardaki Balkanlar'a benzeten Stavridis, "Suriye'nin tek parça bir ülke olarak kalmasının artık olası görülmediğini düşünüyorum." dedi.

Ülkenin Şii ve Sünni eksen üzerinden bölünebileceğine dikkati çeken Stavridis, "Zaman içinde Sünni bir Suriye ve Şii bir Suriye görmenin gerçek olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE, ABD'NİN KENDİNE TABİ KILACAĞI BİR ÜLKE DEĞİL"

Emekli Tümamiral Kutluk da Türkiye'nin, ABD ile ittifakı için başta Kore Savaşı'nda olmak üzere Soğuk Savaş döneminde ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki nükleer mücadelenin de sahnesi haline gelmesi gibi birçok fedakarlıkta bulunduğunu anlattı.

Ülkesinin tarihin hiçbir döneminde bağımsızlığından ödün vermediğine işaret eden emekli tümamiral, Türkiye'nin bağımsızlığının izini takip ettiğini söyledi.

ABD'nin pek çok ülkeye destek verdiğini hatırlatan Kutluk, ABD'nin Türkiye ile ilişkilerini başka ülkelere benzetmemesi gerektiğini, Türkiye'nin kendine tabi kılacağı bir ülke olmadığını vurguladı.

FETÖ YAKIN ZAMANDA BİTECEK



Kutluk, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bu kadar karmaşık bir yapıyı dışardan destek olmadan kuramayacağını belirterek, yapının ABD'deki okullarından yılda 500 milyon dolardan fazla gelir elde etmesine dikkat çekti.



FETÖ'nün başından beri Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef aldığını ve birçok üst rütbeli askeri ABD merkezli isimsiz websiteler üzerinden itibarsızlaştırmaya çalıştığını kaydeden Kutluk, örgütün 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasıyla yok olma aşamasına girdiğini kaydetti.



Kutluk, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kripto FETÖ mensuplarını deşifre etmek için kullanılan "FETÖ metre" uygulaması sayesinde donanma içinde büyük bir temizlik yapıldığını vurgulayarak, uygulama ile Türk ordusu ve devlet yapısındaki tüm kripto FETÖ'cülerin de yakın bir zaman içinde bitirileceğine inandığını söyledi

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