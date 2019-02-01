Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 110'a çıktı

Brezilya'da maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi. Brezilya basınında yer alan habere göre, itfaiye yetkilileri, Brumadinho kentindeki atık barajının geçen cuma çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 99'dan 110'a çıktığını doğruladı. Kayıp kişilerin sayısı 238 olarak açıklanırken facianın kurbanlarından 71'inin kimliğinin doğrulandığı belirtildi.

Öte yandan, yerel basında madencilik şirketi Vale SA'nın 800 milyon realine (yaklaşık 220 milyon dolar) facianın kurbanlarına tazminat olarak ödenmesi için el konulduğu iddia edildi. Faciada ölenlerin yakınlarının protestolarının ardından harekete geçen savcılığın başlattığı soruşturma çerçevesinde, üçü barajı işleten Vale şirketi, ikisi de Alman denetim firması çalışanı beş mühendis gözaltına alınmıştı.

Yaklaşık 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.