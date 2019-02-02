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ABD, ile nükleer anlaşmadan çekiliyor

Giriş Tarihi: 2.2.2019
ABD, Rusya ile nükleer anlaşmadan çekiliyor
Donald Trump yönetiminin "Rusya zaten ihlal ediyor" iddiasıyla Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme kararının ardından takvime açıklık getiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yarından itibaren askıya alacaklarını belirtti. INF'den 6 ay içinde çekileceklerinin Rusya'ya resmen bildirimini bilahare yapacaklarını söyleyen Pompeo, Rusya anlaşmaya uymaya geri dönmezse INF'nin fesh olacağını dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise bu açıklamanın üzerine Güvenlik Konseyi'ni topladı.
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ABD, Rusya ile nükleer anlaşmadan çekiliyor
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