Amerika'daki Müslümanlardan Chicago'daki evsizlere yardım

Amerika Zekat Vakfı, hava sıcaklığının sıfırın altında 30'a kadar düştüğü Illinois eyaletinin Chicago kentindeki evsizlere yardım eli uzattı.

Vakıf Başkanı Halil Demir ve çalışanlar, Çarşamba gününden bu yana kenti esir alan "Kutup Girdabı" adı verilen soğuk hava dalgasından etkilenen evsizlere yemek ve giyecek yardımı yaptı.

Demir, tarihinin en soğuk günlerini geçiren Chicago'da 10 polis merkezi ve birçok evsizin kaldığı merkezlerde yardım faaliyetinde bulunduklarını söyledi.

Ketteki birçok işletme kapalıyken soğuk havaya aldırış etmeden yardım çalışmaları yapmalarının ilgi uyandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim tek amacımız Rabbimizi razı etmek. Dünyalık hiçbir beklentimiz yok. Hangi görüşten veya dinden olursa olsun aç ve evsiz insanlara yardım etmek bir Müslüman'ın vazifesidir. Özellikle insani yardım vakfı olarak kimsesizlere yardım etmek bizlerin temel görevidir. Müslümanlar olarak azınlıkta olduğumuz ve İslam karşıtlığının gittikçe artmaya başladığı bu ülkede böyle çalışmalar çok daha önemli bir hale geliyor."

KÜTÜPHANEYE SIĞINDILAR

Demir, çalışmalar sırasında yol üstündeki kütüphaneye uğradıklarında görevlinin önündeki listede bulunan numaraları aradığını gördüklerini dile getirerek, "Yardım kuruluşundan geldiğimizi söyleyerek, ihtiyacı olup olmadığını sorduğumuzda sevinç çığlığı attı. Meğer kadın da kütüphane belli bir saatte kapanacağından dolayı kendilerine sığınan 12 evsize sahip çıkacak kurum arıyormuş. Kadın, kütüphaneyi kapatmasa bile ikram edebileceği hiçbir şeyi olmadığını söyledi. Bizlere defalarca 'Sizi Allah gönderdi, biliyorum sizi Allah gönderdi.' diye haykırması tarifsiz bir his yaşattı." ifadelerini kullandı.