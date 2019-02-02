BM’den ABD’ye Maduro tepkisi

BUGÜN NELER OLDU

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü İdris Jazairy, ABD'nin Venezuela Devlet Petrol Şirketi'ne (PDVSA) yaptırım uygulamasına tepki göstererek, "Bu yaptırımların Venezuela hükümetini değiştirmeyi hedeflediğine ilişkin haberlerden özellikle endişe duyuyorum" diye konuştu.BM Tek Taraflı Zorlayıcı Önlemlerin İnsan Hakları Üzerindeki Olumsuz Etkisi Özel Raportörü Jazairy, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin yaptırımlarının Venezuela'da açlık ve sağlık alanında büyük sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Özel Raportör Jazairy, "Tüm ülkeleri, BM tüzüğü uyarınca, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmadıkça Venezuela'ya yaptırım uygulamaktan kaçınma çağrısı yapıyorum" dedi.Venezuela'nın Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Büyükelçisi Claudia Salerno ise Avrupa Parlamentosu'nun önceki günkü Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıma kararını protesto etti. Salerno, "AP'nin kendisini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üzerinde görme yetkisi yok. Burada önemli olan soru şu: AB Venezuela'da iç savaşın patlak vermesini mi istiyor? Yoksa demokrasi ve kurumsal düzeni mi destekleyecek?" diye konuştu.AB ise Venezuela krizinde devreye girmek amacıyla Uluslararası Temas Grubu oluşturdu. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, söz konusu grubun, Venezuela'da yeni başkanlık seçimleri hedefiyle yola çıktığını ve yeterli siyasi ilerleme sağlanamaması halinde 90 gün içinde grubun kendisini feshedeceğini ifade etti.Öte yandan darbe destekçisi muhalif lider Guiado, Venezuela'nın kalkınması için hazırlanan "Ülke Planı"nı açıkladı. Planın temel unsurlarını, "Yaşadığımız korku devletini iyileştirmek ve halkın hizmetine sunmak. Yatırımları çekebilmek için güven oluşturarak Venezuela'yı yeniden dünyaya entegre etmek" şeklinde sıralayan Guaido, halkın sıkıntı çektiği elektrik ve hizmetlerdeki sorunlarla mücadele edileceğini bildirdi.The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan düşürme girişimlerinin ABD'nin bölgedeki kontrolünü güçlendirmeye ve Rusya ile Çin'in etkisini azaltmaya yönelik planının ilk adımı olduğunu yazdı. Gazeteye göre Washington'un bir sonraki hedefiyse Küba olacak. Öte yandan ABD Hazinesi'nden yapılan açıklamada, Venezuela'nın PDVSA petrol şirketinin kontrolünün muhalif lider Juan Guiado'ya veya seçilmiş başka bir hükümete devredilmesi halinde, ABD'nin yaptırımları yumuşatacağı bildirildi.Reuters'a konuşan bir kaynak, ilk olarak 3 tonluk Venezuela altını Birleşik Arap emirlikleri'ne 26 Ocak tarihinde Maiqueita havalimanından kalkan Venezuela kargo uçağı Solar Cargo ile gönderildiğini söyledi. Bir sonraki cuma gününe kadar gönderilmesi planlanan 15 ton ve şubat ayında gönderileceği öğrenilen 11 ton altın ise aynı havayolu şirketiyle taşınacak.Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'nın çalışanları, ABD'nin 28 Ocak'ta uygulamaya koyduğu yaptırımları protesto için yürüyüş düzenledi.