Maduro’dan uyarı: “Dur Trump, elini kana bulama”

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Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı tanıyan ABD'ye televizyon aracılığıyla seslenen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Donald Trump'ın karşısında dursanız ona ne derdiniz?" sorusu üzerine şunları kaydetti: "Dur, dur Donald Trump. Elini kana bulayacak hatalar yapıyorsun. Onların istediği, darbelerin, kendi boyundurukları altında çalışan ve doğal zenginliklerimizi kullanan hükümetlerin olduğu 20. yüzyıla dönmek. Bu imkansız. Latin Amerika ve Karayipler ABD'nin arka bahçesi olamaz."İspanyol La Sexta televizyonuna konuşan Maduro, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Guaido'yu tanıyan kararıyla ilgili de "Hiç kimsenin ültimatomunu kabul etmiyoruz. Bu benim AB'ye, 'Katalonya Cumhuriyetini tanımak için size 7 gün veriyorum yoksa önlemler alacağım' dememe benzer. Uluslararası politika ültimatomlara dayanamaz" dedi. Maduro, "Venezuela iç savaşa gidebilir mi?" şeklindeki soruyaysa, "Her şey kuzey imparatorluğunun (ABD) ve onun Batı ittifakının saldırganlık ve çılgınlık düzeyine bağlı. Biz ülkemizde basit bir şekilde yaşıyoruz ve kimsenin iç işlerimize karışmasını istemiyoruz. Ülkemizi savunmak için hazırlık yapıyoruz" karşılığını verdi.Bu arada Venezuela'daki gelişmeleri değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, askeri müdahalenin seçenekler arasında olduğunu söyledi.Venezuela'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jorge Valero ise, Türkiye'nin ülkesine verdiği desteğe teşekkür etti. Valero, şöyle konuştu:"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm Türk halkı Venezuela'yı davasında destekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına bu tarihi anda bizi desteklemelerinden dolayı minnettarız."