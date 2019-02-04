Trump, Veneuzuela'ya askeri müdahale "bir seçenek" dedi, Rusya karşı çıktı

ABD, Kanada ve bazı Güney Amerika ülkeleri geçen yıl yapılan tartışmalı seçim yüzünden Maduro'dan uzaklaşmış ve kendisini başkan ilan eden Juan Guaido'yu ülkenin meşru lideri olarak tanımışlardı. Trump Pazar günü CBS televizyonunda yayınlanan söyleşisinde, ABD'nin askeri müdahalesinin düşünüldüğünü söyledi.

"Elbette, bu ... da bir seçenek" diyen Trump, Maduro'nun aylar önce kendisiyle görüşmek istediğini söyledi.

Face the Nation adlı programda konuşan Trump, "Reddettim çünkü zaten süreç iyice ilerlemişti... Yani süreç devam ediyor" dedi.

Venezuela'nın en büyük finansörlerinden Rusya ise taraflara itidal tavsiye etti.

Rus dışişleri bakanlığının Latin Amerika dairesi başkanı Alexander Shchetinin, Interfax ajansına yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplumun hedefi, sınırlarının ötesinden yıkıcı müdahaleler gelmeden, (Venezuela'nın) ekonomik ve sosyal sorunları için yardımcı olmaktır" dedi.

Fransa ve Avusturya, eğer Maduro Avrupa Birliği'nin yeni ve özgür cumhurbaşkanlığı seçimi yapılması talebine Pazar gecesine kadar olumlu yanıt vermezse, Guaido'yu tanıyacaklarını açıkladılar.

"KİMSEDEN ÜLTİMATOM KABUL ETMİYORUZ"

Maduro ise İspanyol televizyonu Antene 3'te dün yayınlanan söyleşisinde, "Kimseden ültimatom kabul etmiyoruz" dedi.

"Şu anda seçime gitmeyi reddediyorum; seçimler 2024'te yapılacak. Avrupa'nın ne dediği umurumuzda değil".

Guaido, bölünmüş ve yorgun muhalefeti canlandırmış gibi görünüyor. Cumartesi günü Maduro'yu protesto eden on binlerce kişi ülkenin değişik kentlerinde sokak gösterileri yaptı.

Guaido ve destekçileri ABD, çokuluslu örgütler ve hayır kurumlarının hibe edecekleri büyük çaplı gıda ve ilaç yardımlarını bu hafta komşu Kolombiya sınırından ülkeye getirmeyi planlıyor.

Bu planlama hakkında bilgi sahibi olan bir kaynak, yardım malzemesinin hafta sonunda hangi sınır kapısından gireceğinin henüz belli olmadığını söyledi.

Ancak ülkede bir insani yardım krizi olduğunu kabul etmeyen Maduro hükümetinin yabancı yardım malzemesinin girişine izin verip vermeyeceği belli değil.

Ülkenin hava kuvvetleri komutanı General Francisco Yanez hafta sonunda bir video mesajıyla, ordu mensuplarını Maduro'un saflarından ayrılmaya çağırdı. Ancak silahlı kuvvetlerin Maduro'dan desteklerini çektiklerini gösteren herhangi bir gelişme olmadı.

Venezuela ordusunda 2,000 kadar general olduğu tahmin ediliyor. Bunların pek çoğunun komutasında herhangi bir askeri olmadığı için, saf değiştirmelerinin sosyalist hükümete karşı bir tehlike oluşturmadığı düşünülüyor.

Ülkenin polis örgütü de halen Maduro'dan yana.