CNN: ABD'nin Suudilere ve BAE'ye sattığı silahlar teröristlerin elinde

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE), ABD'den aldığı silahları El Kaide bağlantılı gruplar dahil sadakat karşılığında Yemen'de birçok gruba ve kabileye verdiği ortaya çıktı.

Amerikan CNN Televizyonu, Yemen'de yaptığı bir araştırmada körfez koalisyonunun kirli ilişkilerini gün yüzüne çıkardı.

Birçok görüntü ve fotografla desteklenen haberde, ABD silah ve araçlarının bir kısmının radikal örgütlerin elinde ve çatışma sırasında İran destekli Husilerin eline geçtiği görülüyor.

CNN'e konuşan yerel kaynaklar "Suudi Arabistan ve en kilit koalisyon ortağı BAE'nin Yemen'de kabile ve gruplara sadakat karşılığında Amerikan yapımı silahları ve araçları verdiğini" iddia etti.

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) göre satılan Amerikan silah ve teknolojilerinin üçüncü bir tarafa aktarılması yasak.

Suud ve Emirliklerin bu kuralı ihlal etmiş olması ABD'nin bu iki ülkeye silah satışı pahasına kendi kurallarının ihlal edilmesine göz yumduğu yorumlarını beraberinde getirdi.