Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Amerika Haberleri > CNN: ABD'nin Suudilere ve BAE'ye sattığı silahlar teröristlerin elinde

: 'nin Suudilere ve BAE'ye sattığı silahlar teröristlerin elinde

ve BAE'nin 'den satın aldığı silah ve araçları El Kaide bağlantılı gruplar dahil birçok grup ve kabileye verdiği ortaya çıktı. 'in yayınladığı görüntülerde Taiz sokaklarında terk edilmiş onlarca Amerikan yapımı MRAP tipi zırhlı araçlar da dikkati çekiyor. Hudeyde ilindeki çekilen görüntülerde ise bir hurdacıda yine onlarca MRAP tipi zırhlı araç görülüyor. Araçlardan birinin seri numarası aracın Teksas'ın Beaumont kentinden Birleşik Arap Emirliklerin'den 'ye ihraç edildiğini ortaya koydu. ABD'nin satışında önemli sınırlamalar uyguladığı "Oshkosh M-ATV" tipi zırhlı araçların da AQAP'a bağlı Ebu Abbas Tugay'ının elinde olduğu görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun 2015'te içinde TOW tipi anti-tank füzelerinin de bulunduğu bir silah paketini havadan Yemen hükümeti destekli kuvvetlere attığı ancak silahların AQAP'ın eline geçtiği anlaşıldı.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019 11:07
CNN: ABD'nin Suudilere ve BAE'ye sattığı silahlar teröristlerin elinde

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE), ABD'den aldığı silahları El Kaide bağlantılı gruplar dahil sadakat karşılığında Yemen'de birçok gruba ve kabileye verdiği ortaya çıktı.

Amerikan CNN Televizyonu, Yemen'de yaptığı bir araştırmada körfez koalisyonunun kirli ilişkilerini gün yüzüne çıkardı.

Birçok görüntü ve fotografla desteklenen haberde, ABD silah ve araçlarının bir kısmının radikal örgütlerin elinde ve çatışma sırasında İran destekli Husilerin eline geçtiği görülüyor.

CNN'e konuşan yerel kaynaklar "Suudi Arabistan ve en kilit koalisyon ortağı BAE'nin Yemen'de kabile ve gruplara sadakat karşılığında Amerikan yapımı silahları ve araçları verdiğini" iddia etti.

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) göre satılan Amerikan silah ve teknolojilerinin üçüncü bir tarafa aktarılması yasak.

Suud ve Emirliklerin bu kuralı ihlal etmiş olması ABD'nin bu iki ülkeye silah satışı pahasına kendi kurallarının ihlal edilmesine göz yumduğu yorumlarını beraberinde getirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
CNN: ABD'nin Suudilere ve BAE'ye sattığı silahlar teröristlerin elinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN