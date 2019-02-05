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Maduro: Vatan haini olmayacağım

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, merkezli haber sitesi 'ın İspanyolca servisine açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 5.2.2019 12:00 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 12:07
Maduro: Vatan haini olmayacağım

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun açıklamalarından öne çıkan kısımlar;

"Tarihte nasıl yok olacağımı umursamıyorum. Halkına olan tarihi bağlılığına sırtını dönen zayıf biri ve vatan haini olmayacağım."

Hürriyet'in haberine göre; Maduro; "Donald Trump çılgınlığını durdurmak, geçersiz kılmak ve tüm dünyaya anlatmak için her türlü iletişim yöntemini kullanacağım" dedi.

"ABD'nin Venezuela rejiminini değiştirmek istemesinin altında yatan sebep, ülkemizdeki doğal kaynaklar, altın ve petrol rezervleridir, bunun için ülkemize göz diktiler"

"Venezuela halkı vatanlarını ABD'nin askeri istilasından korumak için hazırlıklı. Tanrı'ya dua ederim ki böyle bir durum hiç yaşanmaz."

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Maduro: Vatan haini olmayacağım
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