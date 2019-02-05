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Maduro yardımları reddetti: "Biz dilenciler ülkesi değiliz"

Devlet Başkanı , uluslararası toplumun insani yardımlarına tepki göstererek, "Biz dilenciler ülkesi değiliz" dedi.

İHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 09:48
Maduro yardımları reddetti: Biz dilenciler ülkesi değiliz

Venezuela'daki yönetim krizi devam ederken Devlet Başkanı Maduro'dan sert bir çıkış daha geldi. Uzun süredir ekonomik problemlerle boğuşan ülkede kriz olmadığını savunan Maduro, "Biz kimsenin dilenci değiliz" dedi. Maduro ayrıca 'zihinsel yardıma' ihtiyaç duymakla itham ettiği muhalefetin girişimlerini sert bir dille eleştirdi.

"ÜLKEMİZ ÇALIŞMAYA VE ÜRETİME ÇAĞRILMALI"

Maduro ülkesinde gıda ve ilaç sıkıntısının olmadığını, Venezuela halkının insani yardım istemediğini iddia etti. Bu yardımı destekleyen muhalefetin zihinsel yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyen Maduro, ülkenin kuzeyindeki Aragua eyaletinde askeri üste yaptığı açıklamada, "Sözde insani yardım için sahte bir söz verilemez. Venezuela çalışmaya, üretime, ekonomimizin büyümesine çağrılmalı, biz dilenci değiliz" ifadelerini kullandı.

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Maduro yardımları reddetti: "Biz dilenciler ülkesi değiliz"
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