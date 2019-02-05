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Trump 'in yenildiğini ilan edecek

Başkanı Donald Trump yarın Kongre'de "Birliğin durumu" konuşması yapacak. Bu konuşmada Suriye'de 'in tamamen yenilgiye uğratılmak üzere olduğunu söylemesi bekleniyor. ise, ABD askerlerinin çekilmesi durumunda DAEŞ'in güçleneceği uyarısı yapıyor.

Giriş Tarihi: 5.2.2019 15:53
Trump DAEŞ'in yenildiğini ilan edecek
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de yapacağı "Ulusa sesleniş" konuşmasında Suriye'de DAEŞ'e karşı topyekün zafere çok yakIn olduklarını ilan etmeye hazırlanıyor.

ABD'li yetkililer, Suriye'de DAEŞ'in kaybettiği toprakların son haftalarda yüzde 99.5'e ulaştığını söylüyor. DAEŞ artık Suriye'de 10 kilometre kareden daha az bir alanı elinde tutuyor. Birkaç köyün bulunduğu bu alanın New York'taki Central Park kadar olduğuna dikkat çekiliyor. Bu toprakların da birkaç hafta içinde DAEŞ'ten kurtarılabileceği belirtiliyor.

Ancak Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'un hazırladığı son rapora göre, kazanılan bu zafer kalıcı olmayabilir.

Suriye'de batı ve kuzeyde otorite boşluğunun yaşandığı bölgelere saklanan DAEŞ'li teröristlerin ABD askerlerinin çekilmesinin ardından yeniden örgütlenebileceği uyarısında bulunuldu.

Raporda terörle mücadele baskısı olmadan DAEŞ'in 6 ile 12 ay içinde yeniden güçlenebileceği ve sınırlı toprağı yeniden kontrol altına alabileceğinin altı çizildi.

Pentagon raporunda ayrıca Irak ve Suriye'de DAEŞ'in yeniden güçlenmemesi için Sünnilerin sosya-ekonomik, siyasi ve mezhepsel kaygılarının giderilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
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Trump DAEŞ'in yenildiğini ilan edecek
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