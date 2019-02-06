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Akıl sağlığı reklamı çıktı

Giriş Tarihi: 6.2.2019
Akıl sağlığı reklamı çıktı
ABD'li ünlü televizyon yıldızı Kylie Jenner'ın 19 milyon kez izlenen Instagram'daki yumurtalı videosuna rakip olarak yayımlanan bir yumurta reklamı, akıl sağlığı için kampanya yürütmeye başladı. Amerikan futbol şampiyonası finali Super Bowl'da gösterilen reklamda Amerikan futbol topuna dönüştürülmüş yumurta, Jenner'in rekorunu 52 milyon izlenmeyle kırdıktan sonra strese girdiğini ve akıl sağlığını korumaya çalıştığını söyledi. Sosyal medya kullanıcılarının Eugene ismini verdiği yumurta, "Ben de stresten çatladım. Eğer siz de stresliyseniz biriyle konuşmayı deneyin" tavsiyesini verdi. Deneyi yapan kişinin, Londra'daki "The & Partner" isimli kreatif reklam ajansı şirketinden Chris Godfrey (29) olduğu ortaya çıktı.
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Akıl sağlığı reklamı çıktı
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