Maduro, ABD’ye karşı 10 milyon imza toplayacak

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, siyasi ve insani krizin arttığı Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmayı düşünen ABD'ye karşı yeni bir adım atacağını açıkladı. Maduro, askeri müdahaleye karşı 10 milyon imza toplayacağını açıkladı. Maduro, "Venezuela'da Bolivar Meydanında toplanarak kampanya başlatan ve ABD 'imparatorluğunun' anavatanımızın işlerine müdahalesine karşı çıkan insanlara teşekkür ederim. Barış için 10 milyon imza toplayacağız" dedi.

Venezuela Meclis Başkanı Juan Juiado, 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve ABD'ye seslenerek Venezuela hükumetine müdahale etmesi konusunda çağrıda bulunmuştu. Bu çağrıyı Maduro, "darbe girişimi" olarak tanıdığını söylemiş ve ABD ile diplomatik ilişkileri askıya almıştı.

Venezuela'daki krizi görüşmek üzere kurulan Uluslararası Temas Grubu'nun ilk toplantısı bakanlar düzeyinde bugün Uruguay'ın başkenti Montevideo'da düzenlenecek.