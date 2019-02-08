Trump: DEAŞ haftaya bitecek

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği ve 79 ülkeden temsillerin katıldığı DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu. ABD Başkanı, gelecek hafta Suriye'de DEAŞ'ın yüzde 100'ünü temizlediklerini resmen açıklayabileceklerini belirterek, "Resmi açıklamayı beklemek istiyorum" dedi.

Göreve geldiği süre içerisinde DEAŞ'a karşı verdiği mücadeleye ilişkin bilgi veren Trump, seçimleri kazanmasının ardından yaptığı ilk işlerden birisinin Pentagon'a giderek DEAŞ'ı ortadan kaldıracak bir plan hazırlamalarını istemek olduğunu söyledi. DEAŞ'ın daha önce özellikle internet üzerinden propaganda faaliyetleri yaptığını kaydeden Trump, "Artık bu alanda da etkili değiller" değerlendirmesinde bulundu.



32 BİN KM GERİ ALINDI

ABD Başkanı Trump ayrıca, terör örgütü DEAŞ'a karşı verdikleri mücadelede koalisyon üyesi ülkelere teşekkür ederek, "Son iki yıl içerisinde 32 bin kilometre karelik bölgeyi geri aldık. Zafer üstüne zafer kazandık. Hem Musul'u hem de Rakka'yı geri aldık. DEAŞ'ın 60'tan fazla liderini de etkisiz hale getirdik. On binlerce savaşçıları ortadan kayboldu" ifadesini kullandı