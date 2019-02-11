ABD’nin Patagonya kabusu

Bu endişeyi daha da artıran gelişme ise Çin'in Arjantin'in Patagonya bölgesinde son derece gelişmiş teknolojiye sahip bir uzay üssü kurması ve Nisan 2018'de faaliyete alması oldu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Pekin yönetimine ait bu derin uzay takip istasyonu vasıtasıyla, ABD ve müttefiklerine ait uydular ile uzay faaliyetlerini gözetlemesinden ve hedef almasından çekiniyor.

KRİTİK OPERASYONDA ROL OYNADI

Çin, istasyonun, barışçıl uzay araştırmaları ve gözlemi amacıyla kullanıldığını belirtiliyor. Öyle ki uzay araştırmalarında bir ilk olan ve Ocak ayında Çin'in Ay'ın karanlık yüzüne gerçekleştirdiği başarılı inişte, Patagonya'daki kurulu üssün kritik bir rol oynadığı da Çinli uzmanlar tarafından belirtiliyor.

ABD'nin korkusu ise bu son derece gelişmiş üssün, ABD'nin uzaydaki tekelini kırması. Pentagon, dünya yörüngesinde sahip olduğu askeri casus uydularının, Pekin tarafından, söz konusu üs vasıtasıyla, takip edilmesinden endişeli.