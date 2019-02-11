Pentagon Venezuela'yı işgale niyetli

BD öncülüğündeki darbe girişimine karşı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, ABD Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir tehdit geldi.

Görev kapsamı Latin Amerika olan ABD Güney Amerika Gücü (Southcom) komutanı Amiral Craig Faller, ABD Senatosuna verdiği brifingde, emri altındaki askeri birliklerin Venezuela'ya müdahaleye hazır konumda bulunduklarını açıkladı.

Amiral Faller'ın açıklamalarının, Washington yönetiminin "insani yardım" paravanıyla, Venezuela'ya müdahale yolu aramasına paralel gelmesi dikkat çekti. Venezuela'da darbeci lider Juan Guaido da önceki gün yaptığı bir açıklamayla, meşru Nicola Maduro yönetimini devirmek amacıyla gerçekleşecek bir dış askeri müdahaleye karşı olmadığını belirtmişti.

DİPLOMATİK BAHANE

ABD Senatosuna konuşan Amiral Faller, Venezuela'da ABD diplomatik temsilciliklerine personeline ya da tesislerini korumaya hazır olduklarını belirtti. Bilindiği üzere Washington, Maduro yönetiminin talebine rağmen, birinci derece diplomatik temsilcilerini ülkeden çekmemişti. Venezuela ordusunda generaller düzeyinde Maduro'ya desteğin ve bağlılığın devam ettiğine dikkat çeken Faller, ordunun daha alt düzeyindi bir darbe girişimi olabileceği yorumunda bulundu.

'IŞIKLARI SÖNDÜRÜN' ÇAĞRISI

Faller'ın medyaya yansıyan "işgal hazırlığı" açıklamasından sonra, Beyaz Saray ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan Venezuela'da yeni bir darbe çağrısı geldi. Bolton, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, önce kısa bir süreliğine, ardından tamamen kesilen elektrik nedeniyle konuşmasını yarıda bırakmak zorunda kalan Venezüella Devlet Başkanı Maduro'yu hedef aldı. Bolton, "Maduro mafyası için Venezuela'da 'ışıkları söndürün' dönemi başladı" ifadelerini kullandı.

GUAİDO'YA SERT TEPKİ

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Venezuela'daki muhalif lider Juan Guaido'nun, ABD'nin Venezuela'ya yönelik olası askeri müdahalesini reddetmemesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Morales, kendini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guiado'nun beyanatlarını reddettiklerini vurguladı. Guaido'nun açıklamalarının Latin Amerika'da bir savaşa davetiye çıkardığını belirten Morales, şu ifadeleri kullandı: "Juan Guaido'nun Venezuela'ya yönelik ABD müdahalesini kabul edeceklerine dair yaptığı açıklamayı reddediyoruz. Guiado'yu tanıyan kardeş devlet başkanları acaba şimdi ne düşünüyorlar?"