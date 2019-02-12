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7.7 milyon Amerikalı çocuk psikolojik sorun yaşıyor

'de yapılan bir araştırmada, 6 ila 18 yaş grubundaki çocukların neredeyse 7'de 1'inin psikolojik problemler yaşadığı ve bu çocukların yalnızca yarısının tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.2.2019 11:35
7.7 milyon Amerikalı çocuk psikolojik sorun yaşıyor

ABD'li araştırmacılar, 2016 Ulusal Çocuk Sağlığı Araştırması raporundaki verileri inceledi.

Araştırma kapsamında 6-18 yaş grubundaki yaklaşık 46,6 milyon çocuğun ailesi kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.

Araştırma sonucunda, 7,7 milyon çocuğun, depresyon, anksiyete, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi en az bir psikolojik sorun yaşadığı belirlendi.

Ayrıca, bu sorunları yaşayan çocukların sadece yarısının tedavi ya da terapi aldığı ortaya kondu.

Araştırmanın sonuçları "JAMA Pediatrics" dergisinde yayımlandı.

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7.7 milyon Amerikalı çocuk psikolojik sorun yaşıyor
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