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'de binlerce öğretmen grevde

'nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentinde, maaşlarının artırılması konusunda okul yöneticileriyle anlaşamayan 4 binden fazla öğretmen greve gitti.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2019 16:47
ABD'de binlerce öğretmen grevde

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentinde, maaşlarının artırılması konusunda okul yöneticileriyle anlaşamayan 4 binden fazla öğretmen greve gitti.

Derver'da öğretmenlerin kurduğu sendika ile okul yönetimleri arasında ücretlerin belirlenmesine yönelik yürütülen müzakerelerden sonuç çıkmayınca öğretmenler grev kararı aldı.

Kentteki 4 binden fazla öğretmen grev kararı alırken, bölgedeki okullarda eğitime yöneticiler ve yedek öğretmenlerle devam edeceği kaydedildi.

Grev dolayısıyla Denver'daki 5 bin okul öncesi öğrencinin dersleri iptal edildi. Bazı okullardaki öğrenciler de öğretmenlerine destek vermek için dersleri protesto etti.

Kentteki öğretmenler 25 yıldır ilk kez greve gidiyor.

Öğretmenleri temsil eden, Denver Sınıf Öğretmenleri Birliği ile okul yöneticileri arasındaki görüşmeler, yarın devam edecek.

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ABD'de binlerce öğretmen grevde
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