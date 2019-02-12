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Çocukları alıkonulan göçmenlerin Trump'tan tazminat talebi

yönetimin geçen yıl uyguladığı ailelerin çocuklarını ayırma politikası kapsamında çocukları alıkonulan 8 aile tazminat talep etti. Mağdur ailelerin avukatı Stanton Jones: Hükümet siyasi bir hedefe ulaşmak adına çocuklara bilerek eziyet etmiştir. Bu tutum çirkin ve ahlak dışı olmanın yanında haksız muamele kapsamındadır, dolayısıyla kanunlara göre tazminat talebine konu olabilir.

Giriş Tarihi: 12.2.2019 16:20
Çocukları alıkonulan göçmenlerin Trump'tan tazminat talebi

Meksika sınırındaki gümrük işlemleri sırasında çocuklarından ayrılan 8 göçmen ailesi, ABD hükümetinden tazminat talebinde bulundu.

Mağdur aileler, ABD Başkanı Donald Trump'ın düzensiz göçle mücadele tedbirleri çerçevesinde Meksika sınırını geçen göçmen ailelerin çocuklarını ebeveynlerinden ayırma politikası kapsamında çocuklarının alıkonulduğu gerekesiyle, Federal Haksız Muamele Talepleri Yasası uyarınca ABD İç Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık ve İnsani Hizmetler Dairesinden manevi tazminat talep etti.

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Çocukları alıkonulan göçmenlerin Trump'tan tazminat talebi
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