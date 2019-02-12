Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Amerika Haberleri > Maduro, OPEC üyesi ülkelerden yardım istedi

Maduro, üyesi ülkelerden yardım istedi

Venezuela Devlet Başkanı , ABD'nin yaptırımları karşısında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü () ülkelerine mektup göndererek destek istedi.

İHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2019 16:49
Maduro, OPEC üyesi ülkelerden yardım istedi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin yaptırımları karşısında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ülkelerine mektup göndererek destek istedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin petrol endüstrisine uyguladığı yaptırımların petrol fiyatlarını arttırdığı ve diğer üyeler için potansiyel riskler oluşturduğu gerekçesiyle OPEC'ten destek istedi. Maduro, kaleme aldığı mektubu OPEC Genel Sekreteri Mohammad Barkindo'ya gönderdi. Maduro mektubunda, "Bugün ABD'nin Venezuela'nın iç işlerine yasa dışı ve keyfi olarak karışmasına karşı yürüttüğümüz savaşta OPEC üyesi ülkelerin dayanışma ve desteğini almayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Venezuela, kurucu üyesi olduğu OPEC'in herhangi bir resmi beyanda bulunmayı reddettiğini açıkladı. OPEC ise politikalarla değil, petrol düzenlemeleriyle ilgilendiğini duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Maduro, OPEC üyesi ülkelerden yardım istedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN