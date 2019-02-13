Haiti'de bir hapishanedeki bütün mahkumları firar etti

Polisin Aquin'deki hapishanenin yakınlarında gerçekleşen hükümet karşıtı prostestoyla ilgilenmesi mahkumların kaşmasına neden oldu.

Ülkenin ulusal polis gücü konuyla ilgili soruşturma açtıklarını belirtti.

Soruşturmayı yürüten Ralph Stanley Brice, Haiti gazetesi Le Nouvelliste'e yaptığı açıklamada, mahkumların duş almaları için belirlenen zaman diliminde topluca duşlara gittiğini ancak daha sonra hücrelerine dönmeyi reddettiklerini, polisin cezaevinin dışındaki eylemlerle meşgul olmasını fırsat bilerek kaçtıklarını anlattı.

Brice, protestocuların kurduğu barikatların 55 km ötede yer alan bir kasabadan gelen polis güçlerinin önünü tıkadığını ekledi. DÖRT KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hürriyet'in haberine göre; Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'e karşı bu hafta düzenlenen protestolarda dört kişi hayatını kaybetti.

Moise'i yolsuzlukla suçlayan binlerce kişi sokaklara çıktı.

Venezuela'nın Haiti'ye verdiği kalkınma kredilerini yetkililerin ve eski bakanların 2008 yılı itibariyla hortumladığı iddiaları protestoların kıvılcımını yaktı.

Mahkeme kayıtlarında yer alan bu iddialara göre Devlet Başkanı Moise da yolsuzluk şemasının içinde yer aldı.

2017'den beri görevde olan Moise, muhalefet ile görüşmek istese de şimdiye kadar başarılı olamadı.

Haiti, Karayipler'deki en yoksul ülke.