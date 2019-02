Kurbanlar seri katilin çizimleriyle belirlenecek

BUGÜN NELER OLDU

Eski boksör Samuel Little, 30 yıl içinde 90 kişiyi öldürdüğünü geçtiğimiz yıl itiraf etmişti. Little'a işlediği cinayetlerden ötürü üç ayrı müebbet hapis cezası verildi. Cinayetler 1970 ve 2005 arasında ABD'de gerçekleşti. Soruşturmayı yönetenlere göre Little, "marjinal ve savunmasız" kadınları hedef alıyordu. Eskiden bir boksör olarak yarışmalarda boy gösteren Little, öldürdüğü kişileri boğmadan önce onları yumruklarıyla sersem ediyordu; bu yüzden kurbanlarının bedenleri öldürüldüklerine dair her zaman açık bir iz taşımıyordu. Şimdi FBI yetkilileri Little'ın çizimleri sayesinde öldürdüğü kişilerin kimlik tespitlerinin yapılabilmesini umuyor.