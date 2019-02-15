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O ülkede verildi

’nın başkenti Bogota’da yoğun hava kirliliği nedeniyle kent sakinleri uyarıldı.

Giriş Tarihi: 16.2.2019 07:40 Güncelleme Tarihi: 16.2.2019 07:44
O ülkede turuncu alarm verildi

Bogota Büyükşehir Belediyesi Çevre Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentin genelinde sarı, güneybatısında ise turuncu alarm verildiği belirtildi.

Bogotalılardan kişisel önlemlerini almaları istenilen açıklamada, kalp ve solunum rahatsızlığı bulunanlarla çocuk ve yaşlıların dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

Turuncu alarm verilen bölgelerde özellikle seyir halinde olmayan motorlu araçların çalışır durumda bırakılmaması, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması ve toplu taşıma araçlarının kullanılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, yoğun hava kirliliğine, Bogota çevresi, doğusu ve ülkenin Venezuela ile paylaştığı Llanos Orientales'de çıkan yangınlar gerekçe gösterilirken, sosyal medyada yer alan "kirliliğe toplu taşıma araçlarının neden olduğu" yönündeki değerlendirmeler yalanlandı.

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O ülkede turuncu alarm verildi
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