ABD’li senatör: Türkiye, YPG konusunda dediğini yapacak

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Forumu'nda konuştu. "ABD'nin bir eylem planı olmadığı takdirde Türkiye, YPG konusunda söylediğini yapacak" diyen Graham, "YPG, Türkiye'nin gözünde PKK'nın uzantısıdır ve sınırlarında YPG'ye katlanmayacaklar. Bu sorunu çözmek konusunda müttefikimiz Türkiye'ye borçluyuz" dedi.Graham, ABD yetkililerinin, Avrupa ülkelerinden, Suriye'de Türkiye sınırı boylarında bir tampon bölge kurmak için Suriye'ye asker göndermelerini isteyeceğini, bunun kabul edilmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın da belirli sayıda Amerikan askerini Suriye'de bırakmaya açık olduğunu söyledi.