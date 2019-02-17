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Kovulduğu işyerini taradı: 5 ölü

DIŞ HABERLER Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2019
Kovulduğu işyerini taradı: 5 ölü
ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Aurora kentinde silahlı bir saldırganın bir işyerine ateş açması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Olaya müdahale etmek için bölgeye sevk edilen güvenlik görevlilerinden 5'i de yaralandı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Aurora kenti Polis Şefi Kristen Ziman, saldırganın polisle girdiği çatışma sonucunda ölü olarak ele geçirildiğini kaydetti. Saldırganın iş yerinde çalışan 45 yaşındaki Gary Martin isimli bir çalışan olduğu ve kısa bir süre önce işten çıkarıldığı belirtildi.
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Kovulduğu işyerini taradı: 5 ölü
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