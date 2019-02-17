Onlarca DEAŞ’lı terörist ABD Üssü’ne götürüldü

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dün Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu. Pence, "Şu saatlerde Fırat Nehri yakınında DEAŞ'ın siyah bayrağının dalgalandığı son yer de ele geçiriliyor" ifadesini kullandı. Öte yandan ABD güçleri, terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat nehrinin doğusundaki DEAŞ bölgelerinin tümünü işgal etmesinin ardından teslim olan DEAŞ'lı teröristlerden onlarcasını Deyrizor ilindeki üssüne götürdü. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye-Irak sınırındaki Bagoz beldesinin YPG/PKK işgaline girmesinin ardından silahlarını bırakarak teslim olmayı kabul eden DEAŞ'lı teröristlerden onlarcası ve aileleri, El Ömer petrol sahasına kamyonlarla götürüldü. Beldede bahçe ve kampların yer aldığı alanda halen yüzlerce DEAŞ'lı terörist ve aileleri bulunuyor.