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'de kulesi sayısı arttı

'de kule sayısı üç adet artışla 857'ye ulaştı.

Giriş Tarihi: 18.2.2019 10:40
ABD'de petrol kulesi sayısı arttı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 15 Şubat itibariyle bir önceki haftaya göre üç adet artışla 857'ye yükseldi.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughesun (BH) haftalık verilerine göre, doğal gaz sondaj kule sayısı aynı dönemde bir adet azalarak 194'e geriledi ve ülkedeki toplam petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 1,051 oldu.

Yıllık bazda da ABD'deki petrol sondaj kule sayısı 59 adet arttı.

Kanada'da ise toplam sondaj kule sayısı 16 adet düşüşle 224'e gerilerken, petrol sondaj kule sayısı altı adet düşerek 152'ye, doğal gaz sondaj kule sayısı da 10 düşüşle 72'ye indi. Bir önceki yıla göre, Kanada'daki petrol sondaj kulesi sayısı 66 adet azaldı.

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ABD'de petrol kulesi sayısı arttı
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