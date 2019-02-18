Avrupa’ya gözdağı 800 DEAŞ’lıyı teslim alın

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine, Suriye'de yakalanan Avrupa kökenli terör örgütü DEAŞ militanlarını teslim alarak yargılamaları çağrısında bulunarak aksi halde teröristleri serbest bırakmak zorunda kalacağını belirtti. Twitter'dan Suriye'de ele geçirdikleri DEAŞ'lı teröristlere ilişkin açıklama yapan Trump, "İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerden Suriye'de yakaladığımız 800 DEAŞ militanını teslim alarak yargılamasını istiyoruz. DEAŞ çökmek üzere. Hoş olmayan diğer alternatif ise onları serbest bırakmak zorunda kalmak" dedi. DEAŞ'lı teröristlerin beklenildiği gibi Avrupa'ya geçmesini görmek istemediklerini belirten Trump, "Çok şey yaptık, çok (para) harcadık. Artık başkalarının da adım atıp yapabildikleri işi yapma zamanı. DEAŞ'ın yüzde 100 yenilmesinden sonra çekiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.MISIR'IN Kuzey Sina ilindeki bir güvenlik noktasına cumartesi günü düzenlenen silahlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Örgüte bağlı Amaq ajansından haberi aktaran Twitter hesaplarında, "Mısır ordusuna ait bir noktaya saldırı düzenlendiği ve 20 askerin öldüğü" iddia edildi. Mısır ordusu, saldırıda 15 askerin öldüğünü veya yaralandığını, 7 teröristin ise öldürüldüğünü bildirmişti.