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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "ABD’nin amacı ’yi bölmek"

ABD’nin askeri birliklerini ’den çekme kararını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin amacının Suriye’yi bölerek doğusunda devlet benzeri bir yapı oluşturmak olduğunu söyledi.

İHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2019 14:20
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD’nin amacı Suriye’yi bölmek

ABD'nin askeri birliklerini Suriye'den çekme kararını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin amacının Suriye'yi bölerek Fırat Nehrinin doğusunda devlet benzeri bir yapı oluşturmak olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerçekleştirdiği basın toplantısında ABD'nin askeri birliklerini Suriye'den çekme kararı ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. ABD'nin amacının Suriye'yi bölerek Fırat Nehrinin doğusunda devlet benzeri bir yapı oluşturmak olduğunu söyleyen Lavrov,

ABD'nin ayrıca oluşturulan tampon bölgelere yasa dışı olarak sızmaya çalıştığını belirtti.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "ABD’nin amacı Suriye’yi bölmek"
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