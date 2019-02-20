ABD, YPG/PKK'ya desteğini sürdürmeyi planlıyor

ABD askerlerinin Suriye'den çekilme sürecini başlatmasına rağmen, Washington yönetiminin DEAŞ sonrası Suriye stratejisi hala netleşmedi.

Amerikalı askerler çekilirken, ABD'nin SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisi, örgüte verilen silahların akıbeti, DEAŞ'tan alınan bölgelerde istikrarın sağlanması, sağ ele geçirilen DEAŞ mensuplarının akıbeti gibi birçok konudaki soru yanıt bekliyor.

YPG/PKK'YA DESTEK SÜRECEK

Terör örgütü YPG/PKK, geçen hafta Fırat Nehri'nin doğusunda DEAŞ'ın elindeki son yerleşim yeri Bagoz kasabasında da kontrolü ele geçirdi.

Böylece Suriye'de DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle YPG/PKK'yı desteklediğini iddia eden ABD'nin örgüte yardım bahanesi ortadan kalkmış oldu.

Ancak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), daha önce defalarca revize ettiği yardım gerekçesini bir kez daha revize etmiş görünüyor.

AA muhabirinin, "DEAŞ'ın elindeki son toprak parçasının da alınması ve ABD'nin de Suriye'den çekilmeye başlamasıyla YPG'ye verilen silahları geri toplayacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, ABD'nin örgüte desteğinin devam edeceğini söyledi.

Binbaşı Robertson şu ifadeleri kullandı:

"SDG, DEAŞ ile mücadelede etkili ve güvenilir bir ortak oldu. SDG'ye verilen silahların sınırlı, göreve özel ve DEAŞ'ın yenilmesi hedeflerini elde edecek ölçüde olacağını ifade ettik. (Suriye'nin) Kuzeydoğunun özgürleştirilmesi tamamlanmak üzere ama daha yapılacak iş var. Onlar, alınan toprakları temizlerken ve DEAŞ'ın tekrar ortaya çıkmasını engellerken, ortağımız SDG'ye destek vermeye devam edeceğiz."

ABD, 2015'ten beri YPG/PKK'ya Suriye Arap Koalisyonu perdesi altından silah veriyordu. ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2017'de Rakka operasyonu kapsamında YPG/PKK'ya doğrudan silah sağlanması talimatını vermişti.

Pentagon ise bu silahların Rakka operasyonuyla sınırlı olacağını ve Rakka operasyonundan sonra ağır silahların örgütten geri alınacağını açıklamıştı.

Ancak Rakka operasyonundan sonra, ABD, operasyonların güneye kayması nedeniyle ağır silahların henüz toplanmayacağını ifade etmişti.

ABD, YPG/PKK'ya desteğine DEAŞ'ın işgal ettiği bölgeyi gerekçe gösterirken, DEAŞ'ın yenilmesi sonrasında yeni formüllere yöneliyor. Washington yönetimi, YPG/PKK'ya destek bahanesini artık "DEAŞ'ın temizlendiği bölgelerde yeniden ortaya çıkmasını engellemek" şeklinde formüle ediyor.

ABD'DEN AVRUPA'YA SURİYE BASKISI

Trump'ın çekilme kararının ardından Kongre ve Pentagon'un baskısıyla "YPG/PKK'nın korunması" çekilme koşulları arasında öne sürüldü.

Trump, YPG/PKK'nın korunması konusunda Suriye'de güvenli bir bölgenin oluşturulması fikrini ortaya atsa da yönetim henüz bu konuda somut bir plan ortaya koyamadı.

Washington yönetimi de bu nedenle YPG/PKK'nın korunmasını Avrupa ülkelerine havale etmek istiyor.

ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan, NATO toplantılarına gitmek üzere gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de koalisyon ortaklarından oluşan bir "gözlem gücünün" oluşturulmasını gündeme getireceğini ifade etmişti.

Shanahan'ın bu konuda NATO'dan somut bir sonuç alıp almadığına yönelik AA muhabirinin sorusu üzerine Pentagon Sözcüsü Robertson, "Bu konuda görüşmeler devam ediyor." dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'ın da bu konuda müttefik mevkidaşlarıyla görüştüğü biliniyor ancak ABD'nin bu konuda henüz sonuç almadığı görülüyor.

Avrupa ülkeleri ile Suriye'de asker bırakma pazarlıkları sürerken ABD ayrıca Avrupalı müttefiklerinden Suriye'de sağ ele geçirilen DEAŞ mensubu vatandaşlarını geri almalarını istiyor.

Trump, Avrupa ülkelerini, bu konuda ayak diremelerine karşı, DEAŞ teröristlerini serbest bırakmakla tehdit etti.

AA muhabirinin bu konudaki sorularına da yanıtlayan Binbaşı Robertson, ülkesinin söz konusu DEAŞ'lıların tutukluluk durumları konusunda alternatifler aradığını söyledi.

Tutuklu DEAŞ militanlarının serbest bırakılmasının seçenek olup olmadığı konusunda net bir cevap vermekten kaçınan Robertson, "Bu savaşçıların kendi ülkelerince alınıp yargılanması en iyi seçenek." ifadelerini kullandı.

"Ama Avrupa ülkeleri bu militanları almak istemiyor. İkinci en iyi seçenek nedir?" sorusuna ise Binbaşı Robertson alternatiflere bakacakları yanıtını verdi.

"Bu militanların serbest bırakılmasının bir seçenek olmadığını söyleyebilir misiniz?" sorusuna ise sözcü yine "Bunların tutuklulukları için alternatif seçeneklere bakıyoruz." cevabını verdi.

Pentagon'un, sağ ele geçirilen DEAŞ militanları için alternatif seçenekler aramaya devam ederken bunların serbest bırakılmasının ihtimal dışı olduğunu açıkça ifade etmemesi dikkat çekiyor.