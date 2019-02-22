Gauido ve ABD ordusundan şantaj!

ABD'nin "insani yardım" paravanıyla 23 Şubat'ta (yarın) başlatacağı işgal ve müdahale operasyonu öncesi Venezuela'da gerilim arttı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela ordusundaki subayları "canlarıyla" tehdit etmesinin ardından, darbeci lider Juan Guaido ve ABD'nin Güney Amerika Gücü (Southcom) komutanı Amiral Craig Faller'dan benzer açıklamalar geldi.

Washington'un baskı ve yaptırım politikasına rağmen,Venezuela'nun meşru lideri Nicolas Maduro'ya desteğinden geri adım atmayan ordu mensupları ise direnmeye devam ediyor.

"ASKERLERİN 3 GÜNÜ VAR"

Darbeci Guaido, önceki gün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada ise 23 Şubat'ta "insani yardımların" ülkeye girişine izin vermesi için orduya çağrıda bulundu. Venezuelalıların kışlalara gidip yardımların girişini talep edeceklerini kaydeden Guaido, ordunun "geçici başkanın emrini yerine getirmek ve anayasaya uygun hareket etmek için 3 günü olduğunu" belirterek üstü kapalı gözdağı verdi.

'İHANET EDİN' ÇAĞRISI

Orduya diğer bir başka küstah çağrı da ABD'nin Güney Amerika Gücü (Southcom) Komutanı Amiral Craig Faller'dan geldi. Venezuela ordusuna "doğru olanı yapın" diye seslenen Faller, "Bu mesaj Venezuela silahlı kuvvetleri için. Nihayetinde yaptıklarınızdan sorumlu olacaksınız" tehdidinde bulundu.

DARBECİLERDEN BÜYÜKELÇİLİĞE İŞGAL

Öte yandan Venezuela'nın Kosta Rika'daki elçiliği, darbeci kanat tarafından atandığı belirtilen büyükelçinin kontrolüne geçerken, Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, "bir grup yabancının hırsızlar gibi" binaya girdiğini belirtti. Darbeci Juan Guadio tarafından büyükelçi olarak atandığı ifade edilen Maria Faria'nın, sabah saatlerinde Kosta Rika'nın başkenti San Jose'deki Venezuela Büyükelçiliğine girerek, işgal ettiği belirtildi.