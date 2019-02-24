Guaido dışarıda kaldı

Venezuela'da ABD destekli darbeci Juan Guaido, ülkeye yardım getirme vaatlerinde bulunurken sınır dışında kaldı. Guaido, hakkında yurtdışına çıkış yasağı olmasına rağmen Venezuela lideri Nicolas Maduro üzerindeki baskının artırılması amacıyla yapılan konsere katılmak için önceki gün Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentine geçti.

ORDU YARDIM ETTİ, İDDİASI

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo'nun da katıldığı etkinlikte, Venezuela hükümetinden "insani yardımların" ülkeye girişine izin verilmesi istendi. Konser sonrası bir konuşma yapan Guaido, Venezuela ordusunun kendisine destek verdiğini ileri sürdü. Guaido, yurt dışına çıkış yasağı olmasına rağmen Kolombiya'ya gelmesine ilişkin, "Bugün buradayız çünkü silahlı kuvvetler bu sürece destek verdi" dedi.

CARACAS SINIRI KAPATTI

Ancak ilerleyen saatlerde Caracas hükümeti, Kolombiya sınırında geçişleri durdurma kararı alınca, Guaido, Kolombiya'da kaldı. Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kolombiya hükümetinden gelen Venezuela'nın egemenliği ve ülkedeki barışa karşı ciddi ve yasa dışı tehditler nedeniyle" iki ülke arasındaki üç geçişin geçici olarak kapatılmasına karar verildiğini duyurdu. Guaido'nun sınır kapalı olduğu sürece başkanı olduğunu iddia ettiği ülkeye tekrar girebilmek için ya yasa dışı geçişleri ya da hava yolunu kullanması gerekiyor.

ORDU BARİKAT KURDU

Öte yandan, ABD'nin insani yardım gönderme bahanesiyle ülkesinin bağımsızlığı ve egemenliğini yıkmak istediğini söyleyen Devlet Başkanı Nikolas Maduro'nun emri üzerine Kolombiya sınırına ordu birlikleri konuşlandırıldı. Ordu birlikleri sınır kentlerine barikatlar kurarken, barikatları yıkmaya çalışan halk ve ordu birlikleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Bazı kişiler, taşlarla ve yaktıkları tekerleklerle barikatı aşmaya çalışırken, askerler göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

WASHİNGTON'DAN YAPTIRIM TEHDİDİ

Washington yönetimi, insani yardımları engellemesi halinde Venezuela'ya yaptırımları artırmakla tehdit etti. ABD'de üst düzey bir yetkili, Venezuela ordusunun yardımların ülkeye girmesini engellemesi durumunda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nın görevi bırakması için hafta başından itibaren yaptırımların artırılabileceğini söyledi. Ancak Venezuela hükümeti, sınırları kapatarak, "işgal stratejinin parçası" olarak gördüğü girişime müsaade etmeyeceğini açık şekilde ortaya koydu.