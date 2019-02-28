Irak Meclisi'nin mart'taki gündemi 'ABD'nin askeri varlığı'

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık'ta Iraklı yetkililerden habersiz Enbar'daki askeri üsse yaptığı ziyarette Amerikan güçlerinin Irak'tan çıkmayacağını açıklamıştı. Trump, daha sonra yaptığı açıklamada da ABD askerlerinin Irak-Suriye sınırı üzerinde İran'ın faaliyetlerini gözleyeceğini belirtmişti. Trump'ın bu açıklamaları ülkede tartışılmaya devam ederken, Şii ve Sünni kanattan konuya dair farklı tepkiler söz konusu.

Şii kanadından İran'a yakın gruplar, gelecek ay oturumlara başlaması beklenen meclisi adres gösteriyor. Bunlar, "ABD'li güçlerin Irak'tan çıkarılması" yönünde karar aldırma tehdidinde bulunuyor.

İran'a yakın meclis gruplarına ve Tahran'a mesafeli olduğu bilinen Sadr Akımı lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu'nun da destek vereceği kaydediliyor. Sairun Koalisyonu, bir yandan da ABD ile Irak arasındaki güvenlik anlaşmasının sonlandırılması için meclisten karar aldırmaya çalışıyor.

Haşdi Şabi komutanlarından ve meclisteki Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri, ABD'nin Irak'taki askeri varlığını "meydan okuma" olarak nitelendirirken, Asayib Ehlilhak Hareketi (Şii milis gücü) lideri Kays Hazeli de ABD'nin askeri varlığını sürdürmesi halinde "silahlı çatışmaya" hazır oldukları tehdidinde bulunmuştu. Haşdi Şabi içinde "radikal" kanat olarak da bilinen Hazali, resmi twitter hesabı üzerinden de ABD'nin Irak'taki Maslahatgüzarı Joey Hood'un Iraklı güçlerin yabancı askeri danışmanların yardımı olmadan güvenliği sağlamada yetersiz kaldığı sözlerine de tepki göstererek, bu açıklamanın Iraklı güçlere karşı hakaret olduğunu ifade etmişti.

Meclisin bir diğer büyük grubu Reform ve İmar Koalisyonu'nun lideri Ammar el-Hekim de İran'ı savunarak, "Topraklarımızın komşu ülkelerden intikam almak için kullanılması tutumu ulusal çıkar ve güvenliğimizi hedef almaktır." açıklamasını yapmıştı.

Irak'ta Şiilerin en büyük dini otoritelerden Ayetullah Ali es-Sistani de Trump'ın açıklamalarına karşı sesini yükselterek, "Başka ülkelere zarar verme noktası olmayı kabul etmeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

MALİKİ'DEN "ABD'YE İHTİYAÇ VAR" MESAJI

Şii kanadın ABD'nin Irak'taki varlığına karşı çıkışı söz konusuyken, İran'a yakın olduğu bilinen eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin konuyla ilgili açıklamaları ise dikkatleri çekti. Maliki, İran'a yakın grubun yanında yer almak yerine, "ABD güçlerine ülkede ihtiyaç olduğu" yönünde sözler kullandı.

Katıldığı yerel bir televizyon kanalındaki programda konuşan Maliki, "ABD'li güçlerin Irak'tan çıkarılması meclisin yetkisi dahilinde değil. Irak'ta ABD'li askeri müsteşar, uzman ve eğitmene ihtiyaç var." dedi.

İran'a yakın grupların yanında fotoğraf vermek istemeyen Maliki'nin, "ABD'li güçlerin Irak'tan çıkarılması meclisin yetkisi dahilinde değil" ifadesi de "meclisi adres gösteren Şii gruplarla bu konuda aynı yerde durmadığı" şeklinde yorumlandı.