Kremlin'den ABD yaptırımları açıklaması

Rusya, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mal varlığını hedef alan yaptırımlarını ciddiye aldıklarını söyledi. Yapılan açıklamada olası yeni ABD yaptırımları durumunda Rusya bankacılık sisteminin garanti altında olduğu belirtildi.
Giriş Tarihi: 28.2.2019 12:50Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 15:04
Rusya, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mal varlığını hedef alan yaptırımlarını ciddiye aldıklarını söyledi. Yapılan açıklamada olası yeni ABD yaptırımları durumunda Rusya bankacılık sisteminin garanti altında olduğu belirtildi.