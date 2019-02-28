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Trump: Kim bana söz verdi roket ve nükleer testler yapmayacak

Başkanı Trump Vietnam'da basın toplantısında; "Kim Jong-un ile çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Herhangi bir şey imzalamak konusunda bir karar vermedik. Kim çok enteresan bir karakter. Bazı seçeneklerimiz vardı ama bunları kullanmama herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 28.2.2019 15:11 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 15:12
Trump: Kim bana söz verdi roket ve nükleer testler yapmayacak

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen ikinci zirvede anlaşma sağlanamadığı bildirildi.

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore ile herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldık." dedi.

"KUZEY KORE'YE YAPTIRIMLAR SÜRECEK"

Trump, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların (şimdilik) devam edeceğini de açıkladı.

KİM'DEN NÜKLEER TEST YAPMAMA SÖZÜ

Trump, Kuzey Kore lideri Kim'in nükleer ve füze testleri yapmama konusunda söz verdiğini söyledi.

SANDERS: GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise Trump ve Kim arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını ancak iki ülke arasındaki görüşmelerin gelecekte devam edeceğini belirtti.

Trump ve Kim'in, Kore Yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması konusunda görüştüğünü belirterek, "Şimdilik bir anlaşma sağlanamadı ancak ülkelerin temsilcileri gelecekte buluşmak için sabırsızlanıyor." dedi.

Sanders, iki lider arasındaki görüşmeyi "çok iyi ve yapıcı" olarak nitelendirdi.

Trump ve Kim'in, görüşmelerin yapıldığı otelden planlanandan önce ayrıldığı ve iki lider arasında düşünülen ortak imza töreninin rafa kaldırıldığı kaydedildi.

YAPTIRIMLAR DEVAM EDECEK

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların (şimdilik) devam edeceğini söyledi.

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Trump: Kim bana söz verdi roket ve nükleer testler yapmayacak
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