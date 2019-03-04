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'teki diplomatik misyonlarını birleştiriyor

'nin Başkonsolosluğu ile Başkan Trump'ın tepkilere rağmen Kudüs'e taşıdığı ABD Büyükelçiliğinin bugün birleştirileceği açıklandı.

Giriş Tarihi: 4.3.2019 09:56
ABD Kudüs'teki diplomatik misyonlarını birleştiriyor

ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD Kudüs Başkonsolosluğu ile ABD Kudüs Büyükelçiliği tek bir diplomatik misyon olacak şekilde 4 Mart 2019'da birleştirilecek. Bu adım, Bakan Pompeo'nun 18 Ekim 2018'de iki misyon ile ekiplerin birleştirileceğine yönelik duyurusu üzerine atıldı." ifadelerine yer verildi.

Tüm diplomatik işlerin artık Kudüs'ten yürütüleceği ifade edilen açıklamada, Gazze ve Batı Şeria'daki işleri ise Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği Filistin İşleri Birimi'nin üstleneceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kararın tamamen etkinliği artırmak için alındığı ve ABD'nin Kudüs'ün statüsü ile ilgili politikasının değişmediği iddia edildi.

ABD'NİN TEL AVİV BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KUDÜS'E TAŞIMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.

Tüm tepkilere rağmen ABD, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini törenle Kudüs'e taşımıştı.

İsrail askerleri, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 60 Filistinliyi şehit edip, 2 bin 770'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

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ABD Kudüs'teki diplomatik misyonlarını birleştiriyor
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