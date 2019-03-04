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ABD'nin özel temsilcisi Jeffrey temaslarda bulunmak üzere 'ya geliyor

ABD'nin Özel Temsilcisi temaslarda bulunmak üzere 'ya geliyor.

REUTERS Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 4.3.2019 10:37

Kaynaklar, bugün Ankara'ya gelmesi beklenen Jeffrey'nin yarın Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmeler yapmasının beklendiğini belirtti.

Görüşmelerde ABD'nin Suriye'den çekilme süreci, kurulması tartışılan güvenli bölge ve Menbiç yol haritası gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Geçen hafta da Suriye'den çekilme süreci konusunda iki ülke arasında kurulan görev gücü Ankara'da sürece dair teknik görüşmelerini gerçekleştirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump Aralık ayında Suriye'deki askeri unsurlarını çekme kararı aldıklarını açıklamış ve Suriye'nin kuzeydoğusunda bir güvenli bölge kurulması önerisinde bulunmuştu. (Haberi yazan Tülay Karadeniz Redaksiyon Birsen Altaylı)

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ABD'nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geliyor
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