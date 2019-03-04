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'de cami ziyaret eden Corbyn'e yumurtalı saldırı

'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'e cami ziyaretinde yumurtalı saldırı düzenlendi.

Giriş Tarihi: 4.3.2019 11:55
İngiltere'de cami ziyaret eden Corbyn'e yumurtalı saldırı

Corbyn, İngiltere'deki Müslüman sivil toplum kuruluşlarının çatı örgütü Britanya Müslüman Konseyi'nin (MBC) ülke çapında düzenlediği "Camimi Ziyaret Et" etkinliği kapsamında seçim bölgesindeki Finsbury Park Camisi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında bir kişi, Corbyn'e yumurtalı saldırıda bulundu.

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard'dan yapılan yazılı açıklamada, Corbyn'e yumurta fırlatan 41 yaşındaki erkeğin gözaltına alındığı kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlerde saldırganın sert Brexit yanlısı bir eylemci olduğu ileri sürüldü.

İngiltere'de 23 Haziran 2016'da yapılan Brexit referandumundan bir hafta önce İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox, seçim bölgesinde aşırı sağcı bir kişinin saldırısında hayatını kaybetmişti.

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İngiltere'de cami ziyaret eden Corbyn'e yumurtalı saldırı
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