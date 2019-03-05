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’deki hortumda 23 kişi can verdi

Giriş Tarihi: 5.3.2019
ABD’deki hortumda 23 kişi can verdi
ABD'de Alabama eyaletinin güneyinde etkili olan hortum, can ve mal kaybına neden oldu. Yetkililer, hortum nedeniyle Alabama'nın Lee County bölgesinde ölenlerin sayısının 23'e çıktığını, hayatını kaybedenler arasında çocukların da olduğunu söyledi. Hortumda çok sayıda kişi de yaralandı. Hortum, Georgia eyaletinin güney batısında etkili oldu. Bazı evlerin üzerine ağaç devrilmesi sonucu ailelerin, evlerinde mahsur kaldığını bildirildi. Florida ve Güney Carolina eyaletleri için de hortum uyarısında bulunuldu. ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Alabama halkından "dikkatli ve güvende" olmalarını istedi.
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ABD’deki hortumda 23 kişi can verdi
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