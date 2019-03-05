ABD’den Şam’a Arap Birliği engeli

SURİYE'de terör örgütü DEAŞ ele geçirdiği toprakları kaybederken, Esad rejiminin 2011'de içsavaşın başlamasıyla dışlandığı Arap dünyasına dönüş yapma girişimine Washington yönetiminin taş koyduğu belirtildi. Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açma kararı almasının ardından Suriye'nin 2019'da yeniden Arap Birliği'ne dahil olabileceğine dair beklentilerin arttığını hatırlattı.

İRAN GEREKÇESİ

Ancak WP, Trump yönetimin müttefiklerine baskı yaparak Suriye'nin yeniden imarına yönelik herhangi bir hamlenin ABD yaptırımlarını tetikleyeceği uyarısı yaptığını yazdı. ABD, Suriye'deki İran askeri varlığının tamamen çekilmesi üzerinde dururken, Rusya ise Arap devletlerine tam tersi telkinde bulunarak, Şam'la yakınlaşmaları halinde "Tahran'ın Şam'daki nüfuzunun dengeleneceği" tezini savunuyor. Amerikan gazetesine konuşan diplomatik çevrelere göre Arap Birliği'nin iki önemli üyesi Suudi Arabistan ve Mısır, Suriye'nin bu teşkilata yeniden üyeliğini engellemeye devam ediyor. İsmi açıklanmayan bir Batılı diplomat, "Çok açık ki, hattı Mısır ve Suudi Arabistan tutuyor ve bu iki ülke katı durmaya devam ettikleri sürece diğer Körfez Arap devletlerinin Esad rejimini ihya etme adımları belirleyici olmayacak" dedi.

KONFERANSA İLK KATILIM

Öte yandan Rus Sputnik haber sitesine göre, Suriye 2011'den bu yana ilk kez bir Arap Birliği toplantısına temsilci gönderdi. Meclis Başkanı Hamuda Sabbağ, önceki gün Amman'daki 29. Arap Birliği Parlamenterler Konferansı'na katıldı.

BAGUZ'DA OPERASYON SÜRÜYOR

En büyük bileşenini terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın elinde kalan son belde olan Baguz'a yönelik harekâtının yavaşladığı belirtilirken ABD liderliğindeki koalisyonun havadan müdahalesi devam ediyor. Önceki gün yine DEAŞ hedefleri vurulurken, yerleşimde hâlâ sivillerin olması operasyonu yavaşlatıyor. Öte yandan Anadolu Ajansı'na göre YPG, DEAŞ ile yaptığı anlaşma çerçevesince üç gün önce 300'e yakın örgüt mensubunu serbest bıraktı.